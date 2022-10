Холанд се нуждаеше от 40 мача по-малко от Оуен, за да стигне до третия си хеттрик в Премиър лийг

Quickest players to score 3 hat-tricks in the Premier League:



Erling Haaland 8️⃣ games

Michael Owen 4️⃣8️⃣ games

Ruud Van Nistelrooy 5️⃣9️⃣ games

Fernando Torres 6️⃣4️⃣ games

Andy Cole 6️⃣5️⃣ games pic.twitter.com/viUFPmdc11