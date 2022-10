Трето място за Цолов в първото състезание на пистата „Навара”

¿Quién se llevará el título? Antes de arrancar las carreras en @CircuitoNavarra son 3 los pilotos con opciones 👑👊🏻



With two events to go, three drivers still have a mathematical chance of becoming F4 Spanish Champ #f4Spain #Formula4 #F4 #f4spanishchampionship #iamf4spain pic.twitter.com/gXRAT90IT8