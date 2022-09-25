TikTok звезда с 1.6 млн. последователи тренира с Ботев (Пловдив)

TikTok звезда ще се пробва да впечатли и да заслужи договор с Ботев (Пловдив), пише "Пловдивнюз". Става въпрос за блогъра Михаил Прокопиев, който е звезда с 1,6 млн. последователи в социалните мрежи. Той не е играл професионален футбол, но пък е основен играч в Амкал Москва. Скаути на Ботев са го забелязали и явно са се впечатлили от уменията му, за да го поканят в отбора.

Прокопиев ще има един месец пробен период, в който трябва да впечатли и да заслужи договор.