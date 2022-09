Джокович запя рефрен за Пиоли по време на сбогуването с Федерер

Тенис звездата Новак Джокович за пореден път неволно или не напомни, че е привърженик на Милан.

По време на една от паузите в последния тенис мач на легендата Роджър Федерер, в лондонската “О2 Арена” прозвуча популярната песен Freed from desire, а Джокович си запя модифицирания от тифозите на “росонерите” припев в чест на наставника: Pioli is on fire (Пиоли е под пара - б.р.). Сърбинът беше край корта като участник в отбор “Европа” в демонстративния турнир “Лейвър Къп”. Именно затова Ноле беше записан от камерата край отборната скамейка как си тананика една от любимите песнички на феновете на италианския шампион.

Is Novak Djokovic singing 'Pioli's on fire'? 😅pic.twitter.com/Haku6R4tyX — Italian Football TV (@IFTVofficial) September 24, 2022

Снимки: Gettyimages