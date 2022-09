Кристиано взе приз и заяви: Гордея се с тези, с които съм играл и ще продължа да го правя

Cristiano Ronaldo for Portugal 🇵🇹



⚽ 117 goals in 189 apps

🏆 UEFA EURO 2016

🏆 UEFA Nations League 2018-19

🥇 EURO 2020 Golden Boot

🥇 Nations League 18-19 Golden Boot

🎗️ All-time Top Scorer in International Football & EURO history

🔰 Most MOTM awards at World Cup & EURO pic.twitter.com/eiUhyhe48n