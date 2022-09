Закачки по трибуните на стадион "Локомотив" по време на дербито

На сериозни закачки между феновете на Ботев (Пловдив) и Локомотив (Пловдив) станахме свидетели по време на градското дерби на „Лаута“ от 9-ия кръг на efbet Лига. „Смърфовете“ се наложиха с минималното 1:0 с гола на Бабакар Дион. След като в началото на сблъсъка двете агитки се замеряха с ракети и седалки, след почивката продължиха да се провокират с транспаранти.

31

„Черно-белите“ издигнаха транспарант с надписа: „Five, six - smash your yellow face” (Пет, шест – ще смажем жълтото ви лице). Феновете на Ботев Пловдив явно имаха информация, защото бяха подготвили отговор. Той гласеше: „Seven, eight p*e on your gave” (Седем осем – ще уринираме на гроба ви). Всичко започна от първия мач на Ботев Пловдив срещу АПОЕЛ Никозия в Лигата на конференциите. Тогава „канарчетата“ издигнаха транспарант: „Познайте кой идва за вас“. Кипърците отговориха на реванша: „Бягането е вашият спорт“.