Показаното от Чуамени срещу Бетис е за учебник

📊| The only players to win 15+ duels and 7+ tackles in a LaLiga game for Real Madrid since 2016/17:



◉ Casemiro (vs Sociedad)

◉ Casemiro (vs Athletic Club)

◉ Casemiro (vs Leganes)

◉ Tchouaméni (vs. Real Betis)



