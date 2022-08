Непобедима! Шест от шест за Сандра Перкович

She is the moment. 👑



🥇 2010

🥇 2012

🥇 2014

🥇 2016

🥇 2018

🥇 2022



Sandra Perkovic 🇭🇷 wins an unprecedented SIXTH successive European title in the discus!#Munich2022 #BackToTheRoofs pic.twitter.com/zCFSmogRD8