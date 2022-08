Българин подписа договор с Партизан

Give a warm WELCOME to our CS:GO roster!💥⚫️@emiicsgo ➡️ IGL@c0llinsCS ➡️ Rifler@ROGAxD ➡️ AWP-er@sausolCSGO ➡️ Rifler@KalubeRCSGO ➡️ Rifler



15.09 see you on the stream!👀https://t.co/bZpiEPjw1F