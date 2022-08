Официално: Барселона реализира изходящ трансфер с изгодни клаузи в него

𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 📣 Óscar Mingueza reinforces the @RCCelta backline!



⚡️ The versatile Catalan defender signs as a #RCCelta player until 2026.



Benvingut, Mingueza! 👊#FagamosHistoria #Mingueza2026 pic.twitter.com/SXX78LdxFc