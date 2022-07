Касиди измъкна полпозишъна в Ню Йорк със само 0.008 секунди от Вандоорн

It's no longer a light drizzle out there... 😅



Top four advancing through with two minutes to go: @LucasdiGrassi, @AlexanderSims, @sambirdofficial, and @PWehrlein.



Follow LIVE timing 👉 https://t.co/eyJkPujJED



🇺🇸 2022 #NYCEPrix pic.twitter.com/ez6WXqr87S