Цолов взе втора поредна победа на "Спа"

¡Los protagonistas del primer podio del fin de semana en Spa! 🏆



Family photo with our protagonist of Race 1 at @circuitspa 🙌🏻 #f4Spain #Formula4 #F4 #formula #f4spanishchampionship #Motorsport #iamf4spain #roadtof1 pic.twitter.com/H15YOYjfTA