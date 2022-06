🔓 𝘚𝘶𝘱𝘦𝘳 𝘱𝘰𝘸𝘦𝘳 𝘶𝘯𝘭𝘰𝘤𝘬𝘦𝘥: POWER 🔴



Potente, come la passione per questi colori 🖤💙

La nostra nuova maglia 💪



Powerful, like the passion for these colors 🖤💙

Our new home kit 🌟#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/E7lOkSWtvJ