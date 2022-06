Германия отказа да играе срещу Китай, FIVB присъди служебна победа с 3:0 на азиатците

VNL: La Germania si tutela e non scende in campo con la Cina by Luca Muzzioli - https://t.co/qxP9QM9Ijh #onlinedal2000 #pallavolo #volleyball #news #photogallery #video #intervistehttps://t.co/cLuy4cEb0O pic.twitter.com/rQBSNTTvAd