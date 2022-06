Шерика Джаксън победи олимпийската и световната шампионки на 200 метра

Now that's a statement 😤😤😤 @sherickajacko wins the women's 200m in 21.91, beating Olympic champ @FastElaine in 22.25.



3) @dinaashersmith 22.27 🇬🇧

4) @Hey_ItsShaunae 22.48 🇧🇸

5) @majotalou 22.77 🇨🇮

6) Mujinga Kambundji 22.80 🇨🇭

7) @allysonfelix 22.97 🇺🇸



📸: @matthewquine pic.twitter.com/D4uFCxBcPc