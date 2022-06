Volkswagen на автомобилен салон София 2022: световна премиера и пълно портфолио

Чисто новото изцяло електрическо SUV купе ID.5 направи своята премиера по време на откриването на международния автомобилен салон София 2022. Управителят на ПОРШЕ БГ Флориан Пупетер и бранд мениджъра на Volkswagen Нестор Несторов вдигнаха покривалото на върховия модел в ID. гамата – ID.5 GTX със задвижване на четирите колела и мощност от 299 к.с. Автосалонът в София се превърна в първото изложение в света, на което флагманът бива показан на масовата публика. Освен ID.5 GTX, на щанда на Volkswagen могат да бъдат видени и другите актуални представители на ID. семейството – ID.3 и световният автомобил на 2021 г. - ID.4.

Volkswagen поставя сериозен акцент и върху своята SUV гама. В специалната SUV зона на щанда посетителите могат да разгледат едни от най-търсените и продавани модели на бранда. Автомобилът на 2020 за България T-Cross, обновеният T-Roc и чисто новият Taigo представляват компактната част от SUV флотата подходяща за забързаното градско ежедневие и пътуванията за забавление извън града. Бестселърът Tiguan и луксозният Touareg също са на линия за онези, които търсят повече пространство, мощ и ексклузивност.

Arteon Shooting Brake решен в спортно синьо допълва флотилията на щанда. Volkswagen Лекотоварни автомобили представя изцяло новия луксозен пътнически ван – Multivan Т7, и паралелно с това обяви старт на предпродажбата на новия ID. Buzz в България.

За времето на изложението, клиентите на марката могат да се възползват от специалните индивидуални ценови предложения, както и преференциално предложение от Порше Лизинг при покупка на лизинг нов автомобил Volkswagen - лихва 2.9% без такса обслужване и безплатна гражданска отговорност при сключване на застраховка Каско в Порше Застраховане.

• Първото напълно електрическо SUV купе от Volkswagen. Върхов модел, подходящ за пътувания на дълги разстояния и базиран на иновативната модулна платформа за модели с електрическо задвижване на Volkswagen с нисък център на тежестта за стабилност на пътя.

• Изразителен дизайн, съчетан с изключителна аеродинамика: органичен, мускулест стил на тялото с мощна предна броня, врати в цвета като каросерията и спортен заден спойлер, който осигурява нисък коефициент на съпротивление от 0,26 за максимален пробег до 520 км според WLTP.

• Изобилие от пространство: Харизматичното тяло на модела е уникално от всеки ъгъл, докато късите му надвеси създават емоционален дизайн на купе с усещане за простор като в салон, което бихте очаквали от модели от по-високия клас.

• Приятна атмосфера: Уютен, първокласен, функционален интериор. ID.5 GTX е оборудван със спортни, модерни материали на седалките, които имат перфорирано GTX лого, което спомага за отличителния вид. Многото варианти за фоново осветление допълват и подчертават иновативния интериорен дизайн.

• Иновативни асистиращи системи: Travel Assist с данни за масово местоположение за още по-спокойно и безопасно шофиране, докато Park Assist Plus с функция за памет предоставя персонализирана помощ при паркиране.

• Интелигентна светлина: LED фарове като стандарт. ID.5 GTX разполага с IQ.LIGHT LED матрични фарове, включително интелигентни фарове и 3D LED задни светлини.

• Нова операционна концепция: Чувствителен на допир мултифункционален волан, 12-инчов сензорен дисплей, head-up дисплей с добавена реалност (опция), адаптивен естествен гласов контрол.

• Най-новата електронна платформа с поколение 3.0 на софтуера: Мощен хардуер. Най-новото поколение софтуер позволява актуализации и надграждане по въздуха. Избраните функции могат да бъдат добавени на по-късен етап.

• Мощност от монтирания отзад мотор. Електрическите двигатели монтирани на задната ос със 128 кВт (174 к.с.) в ID.5 Pro или 150 кВт (204 к.с.) в ID.5 Pro Performance осигуряват впечатляваща мощност.

• Двойна система за задвижване на всички колела. Топ версията ID.5 GTX с електродвигател на всяка ос за максимално сцепление. 220 кВт (299 к.с.)*. 0–100 км/ч за 6,3 секунди; максимална скорост от 180 км/ч.

• Три опции на двигателя, една батерия. Голяма батерия от 77 кВтч за ID.5 2 Pro, ID.5 Pro Performance и ID.5 GTX

• Пробег за покоряване на дълги разстояния: ID.5 с прогнозиран пробег до 520 км (WLTP). Висока максимална мощност на зареждане от 135 кВт (стандартно) за бързи спирки за зареждане.

• Балансирана спортна ходова част: Задвижваща система и ходова част със свързани системи за управление с комфортни, спортни и безопасни настройки. По избор: прогресивно кормилно управление и регулирана DCC ходова част.

• Интелигентно зареждане – опционално двупосочно зареждане: Независимо дали сте у дома или на път разполагате с интелигентно управление на енергията и автоматична регистрация в зарядните станции. След създаването и наличието на подходяща инфраструктура, двупосочното зареждане ще бъде възможно и у дома – ID.5 ще се превърне в устройство за съхранение на енергия.

• Екосистема за устойчива мобилност: компактна станцция за зареждане, ID. Charger и услугата за зареждане We Charge създават екосистема от устойчива мобилност.

• Устойчива електрическа мобилност за всички: ID.5, който се произвежда във фабриката в Цвикау в Германия, се предава на клиента с въглеродно-неутрален баланс.

• ACCELERATE: ID.5 е нов модел, с който нараства ID. семейството в Европа след най-продавания ID.3 и световния автомобил ID.4. С ID.5 Volkswagen ускорява кампанията си за електрическа мобилност в рамките на стратегията ACCELERATE.

• Навлизане в нов пазарен сегмент: С ID.5 Volkswagen отваря нов пазарен сегмент - на купетата, като така марката достига до нови групи клиенти. ID. моделите вече помогнаха на Volkswagen да привлече голям брой нови клиенти.

• Обширна дигитализация: С ID.5 Volkswagen прави следващата стъпка по пътя си към превръщане в софтуерно ориентиран доставчик на мобилност. Иновативните асистиращи системи и актуализациите по въздуха осигуряват на водачите максимален комфорт и възможно най-доброто потребителско преживяване. Volkswagen е готов за бизнес модели базирани на данни.

• Комфорт и безопасност: Използвайки данни за масово местоположение и широка гама от системи за асистенция на водача, Volkswagen започва следващия етап към автономно шофиране в ID.5.

• Way to Zero: един електрически модел във всички ключови сегменти до 2025 г. Последният автомобил с ДВГ, който ще слезе от производствената линия ще бъде между 2033 и 2035 г. Постигането на неутрален въглерод баланс - най-късно до 2050 г.

Снимки: Валентин Маринов, Carmarket.bg

