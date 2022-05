Колоездачната обиколка на Италия на живо по Eurosport

Ново име ще бъде изписано на трофея на Джиро д‘Италия. Най-добрите колоездачи в света се подготвят за зрелищна битка за митичната розова фланелка, която започва на 6 май и ще бъде излъчвана по discovery+, Eurosport и GCN+.

Warner Bros. Discovery ще покаже всяка минута от състезанието. 105-ото издание на Джиро д‘Италия ще започне с исторически етап по улиците на Будапеща. Това е първият случай, в който Унгария приема някоя от големите обиколки. Всеки един от общо 21 етапа в състезаниетo ще бъде отразен по discovery+ и GCN+, паралелно със 110-часовото телевизионно предаване, налично в 50 страни по Eurosport, който тази година чества 25 години от първото си отразяване на големите обиколки.

Несравнима експертиза и локално съдържание. Тази година списъкът с експерти на Warner Bros. Discovery включва бивши състезатели с общо над 150 участия в големите обиколки, като най-изтъкнатите сред тях са шампионите от „Тур дьо Франс“ сър Брадли Уигинс и Алберто Контадор. Двамата отново ще отразят част от етапите рамо до рамо със състезателите, предоставяйки на зрителите своята несравнима експертиза.

Сред експертите са още победителят в 12 етапа от Джирото Роби Макюън, Джаки Дюран и Стив Шайнел (Франция), Бърни Айсел (Германия), Карстен Кроон и Боби Траксел (Нидерландия), Браян Холм (Дания), Рикардо Магрини (Италия), Шон Кели, Адам Блайт и Даниел Лойд (Великобритания).

Тази година локалните студия отново ще предложат и специализирани предавания с анализи като култовите The Breakaway (Великобритания и Ирландия), La Montonera (Испания), Les Rois de la Pedale (Франция), Radio Tour (Дания) и Velo Club (Германия).

Като част от 360-градусовото изживяване по време на колоездачната Обиколка на Италия в ефира ще се завърне подкастът The Bradley Wiggins Show, предаването на GCN в YouTube „Racing News Show”, както и множество локализирани новини на Eurosport.com.

Прякото отразяване на „grande partenza” – 201-километровият етап от Будапеща до Вишеград, ще бъде излъчено по Eurosport 1, discovery+ и GCN+ от 13:10 ч. българско време на 6 май. На 29 май Обиколката на Италия ще приключи своето 3 410,3 километрово пътуване с финалния 21-ви етап, започващ във Верона.

Grande Casino. Част от отразяването на тазгодишната колоездачна обиколка на Италия ще бъде предаването Grande Casino, което ще покаже по неповторим начин трудностите и коварните места във всички 21 етапа, които състезателите ще трябва да преминат в битката за трофея.

Алберто Контадор, двукратен победител в Обиколката на Италия и експерт на Warner Bros. Discovery, коментира „За мен е удоволствие да си партнирам с Eurosport за поредна година, тъй като това ми позволява да продължа да се наслаждавам на спорта, който обичам. Да виждам усилията, които екипът полага, за да осигури възможно най-доброто отразяване, е наистина вълнуващо. Тазгодишното Джиро ще бъде много трудно за състезателите още от първия ден, тъй като маршрутът е доста интересен. Смятам, че именно заради трудните трасета ще видим едно от най-вълнуващите издания на надпреварата от много време насам. Колоездачите ще трябва да дадат абсолютно всичко от себе си, ако искат да поддържат темпото и да се надяват на победа. Нямам търпение състезанието да започне.“.

Абонатите на GCN+ ще могат да се насладят на допълнително съдържание като предаването World Of Cycling, както и документалната поредица на GCN Legends, разказваща историите на някои от най-големите легенди на колоезденето като Алберт Контадор, Йенс Войгт и Анди Шлек. Част от документалните поредици на платформата са още Fully Charged: The Rise of the E-bike, The Art of the Breakaway, Mountains (The Greatest) и Race Across Italy.

Ключови етапи от Giro d’Italia 2022:

• Етап 1 (6 май): Будапеща – Вишеград 195 км

• Етап 2 (7 май) Будапеща 9,2 км

• Етап 4 (10 май) Авола – Етна Николизи 170 км

• Етап 7 (13 май) Диаманте – Потенца 196 км

• Етап 11 (18 май) Сантарканджело ди Романя – Реджо Емилия 203 км

• Етап 16 (24 май) Сало – Априка 202 км

• Етап 20 (28 май) Белуно – Мармолада 167 км

• Етап 21 (29 май) Верона – Тисот 17, 4 км