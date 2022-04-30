Резултати и класиране след 29-ия кръг на Югоизток
В днешния съботен ден се изиграха всички срещи от 29-ия кръг на Югоизточната Трета лига. В него лидерите Саяна (Хасково) и Крумовград не допуснаха грешки.
Резултати:
30 април 2022 г., събота, 17:00 ч / XXIX кръг:
Черноморец 1919 (Бургас) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол) 3:0 сл.
Карнобат (Карнобат) - Розова долина (Казанлък) 0:1
Несебър (Несебър) - Левски (Карлово) 2:1
Родопа Смолян (Смолян) - Сокол (Марково) 4:0
Саяна (Хасково) - Асеновец 2005 (Асеновград) 3:1
Гигант (Съединение) - Локомотив 1926 II (Пловдив) 1:0)
Борислав 2009 (Първомай) - Димитровград 1947 (Дмгр) 0:4
Берое II (Стара Загора) - Загорец (Нова Загора) 0:3
Левски 2005 (Крумовград) - Атлетик (Куклен) 5:0