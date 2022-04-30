Резултати и класиране след 29-ия кръг на Югоизток

В днешния съботен ден се изиграха всички срещи от 29-ия кръг на Югоизточната Трета лига. В него лидерите Саяна (Хасково) и Крумовград не допуснаха грешки.

Резултати:

30 април 2022 г., събота, 17:00 ч / XXIX кръг:

Черноморец 1919 (Бургас) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол) 3:0 сл.

Карнобат (Карнобат) - Розова долина (Казанлък) 0:1

Несебър (Несебър) - Левски (Карлово) 2:1

Родопа Смолян (Смолян) - Сокол (Марково) 4:0

Саяна (Хасково) - Асеновец 2005 (Асеновград) 3:1

Гигант (Съединение) - Локомотив 1926 II (Пловдив) 1:0)

Борислав 2009 (Първомай) - Димитровград 1947 (Дмгр) 0:4

Берое II (Стара Загора) - Загорец (Нова Загора) 0:3

Левски 2005 (Крумовград) - Атлетик (Куклен) 5:0