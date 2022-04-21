Резултати и класиране след 28-ия кръг на Югоизток

Днес, четвъртък, се изиграха всички срещи от 28-ия кръг на Югоизточната Трета лига. В тях лидерите Крумовград и Саяна (Хасково) спечелиха мачовете си.

21 април 2022 г., четвъртък, 17:00 ч / XXVIII кръг:

ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Атлетик (Куклен) отложен

Загорец (Нова Загора) - Левски 2005 (Крумовград) 1:3

Димитровград 1947 (Дмгр) - Берое II (Стара Загора) 3:0

Локомотив 1926 II (Пловдив) - Борислав 2009 (Първомай) 4:1

Асеновец 2005 (Асеновград) - Гигант (Съединение) 1:0 (0:0)

Сокол (Марково) - Саяна (Хасково) 1:3

Левски (Карлово) - Родопа Смолян (Смолян) 2:2

Розова долина (Казанлък) - Несебър (Несебър) 1:2

Черноморец 1919 (Бургас) - Карнобат (Карнобат) 4:0