Атлетик Билбао се издъни, но Иняки Уилямс е звездата на уикенда в Европа

✨ 𝑭𝒓𝒐𝒎 𝒃𝒐𝒚 𝒕𝒐 𝒎𝒂𝒏...



🦁 @Williaaams45 has not missed a single game in #LaLigaSantander for 𝐒𝐈𝐗 𝐘𝐄𝐀𝐑𝐒!



- 𝙇𝙀𝙂𝙀𝙉𝘿𝘼𝙍𝙔 -#AthleticCelta pic.twitter.com/7Mj3jgViim