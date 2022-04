Ди Мария и Навас подновиха тренировки

🚨| Le PSG ne retiendra pas Mauricio Pochettino 🇦🇷 à l’issue de cette saison !



👎| Il a déçu ses joueurs à Madrid 🇪🇸 et n’a jamais réellement convaincu l’état-major du club.



🔙| L’Argentin ne se sent pas à l’aise à Paris et rêve d’un retour en Angleterre 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿.



