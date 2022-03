АЛБА не се огъна в Истанбул

Großer und wichtiger Sieg in der @EuroLeague! Wir schlagen @FBBasketbol mit 66:57 in einem tollen Spiel unseres Teams.



Yovel Zoosman ist mit 20 Punkten Topscorer und erzielt damit ein neues Career-High in der EuroLeague. Auch seine fünf Dreier sind ein neuer Karrierebestwert.