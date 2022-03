Дани Алвеш посочи тримата играчи на поста десен бек, които най-много харесва в момента

Бразилският десен бек на Барселона Даниел Алвеш посочи тримата си любими играчи на този пост във футбола. Дани Алвеш е един от най-изявените играчи на позицията десен краен бранител от началото на века и има над 40 трофея в кариерата си досега.

“Възхищавам се много на Трент Александър-Арнолд. Той е фантастичен играч, това момче притежава умения от световна класа”, сподели пред Four Four Two Алвеш, който през май ще навърши 39 години. “Обичам да гледам също Рийс Джеймс и Ашраф Хакими. Те съчетават силата с техниката и също са страхотни играчи. Разбира се, тримата имат различни характеристики и стилове, но и тримата знаят как се правят нещата”, добави ветеранът.