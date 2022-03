Окон сравни новите коли във Формула 1 с картинги

"The 2022 cars will allow for closer racing"

𝗢𝘂𝗿 𝗗𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀: [Hold my BWT bottle]#SaudiArabianGP @BWTUKLtd #MondayMotivation pic.twitter.com/GLG6CmAwLE