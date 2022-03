Футболисти на Локо (Пд) уважиха откриването на клуб за деца със синдром на Даун

Днес, 21 март, е международен ден на хората със синдром на Даун!

ПФК Локомотив (Пловдив) уважи откриването на първия по рода си в България клуб за деца със синдром на Даун, който носи името "Всеки може".

Футболистите на "смърфовете" Мартин Паскалев, Емил Янчев и Преслав Боруков отидоха на място и се срещнаха с Надежда Тодорова (основател и изпълнителен директор Up with Down Foundation).

Тримата използваха възможността да отправят специална покана към децата и хората, които посещават клуба - да посетят тренировка или официален мач на Локомотив.