Най-забавните “египетски” казино игри

Ротативките с египетска тематика винаги са били предпочитани от страна на играчите.

Когато говорим за слотове, едни от най-популярните казино игри, несъмнено темата за древен Египет е сред най-често срещаните. Разработчиците на ротативки добре знаят, че потребителите приемат тези заглавия повече от радушно, поради което не спират да ни изненадват с нови и нови предложения, свързани със земята на пирамидите и фараоните.

Без никакви проблеми можем да направим цял списък от египетски слотове, които намираме в каталозите на различните платформи за онлайн казино игри, включително и WINBET. Днес обаче ще обърнем по-специално внимание на три от тях, които със сигурност са сред водещите “в жанра”.

Rise of Ra

Започваме с една ротативка “родно производство”, а именно - Rise of Ra на българската компания EGT. Както личи и от името, основен герой на тази казино игра е най-върховният от всички египетски богове - Амон Ра.

Този слот е напълно стандартен като формат. Имаме пет барабана и три редици със символи, докато печелившите линии са 15 на брой. Една от най-важните характеристики е волатилността на заглавието, която в случая е висока. Това следва да ви говори, че можете да се надявате на не толкова на чести печалби, колкото на такива с по-висока стойност. Казано по друг начин - по-малко, но с повече съдържание.

Изтеглете три скатер символа и 15 на брой безплатни завъртания ще бъдат ваши. Любителите на силни усещания могат да се насочат и към прогресивния джакпот в четири нива, който крие апетитни и постоянно нарастващи печалби.

John Hunter & the Tomb of the Scarab Queen

Разработен от популярната компания Pragmatic Play, тази казино игра ще ви вкара в обувките на съвременния Индиана Джоунс, Джон Хънтър, който винаги е готов за приключения в търсене на отдавна забравени съкровища.

Този път Джон е в търсене на гробницата на Кралицата на скарабеите, криеща множество древни тайни. Волатилността на този слот е изключително висока, което в крайна сметка може да ви донесе печалба, равняваща се на 10 500 пъти направения от вас залог! Когато говорим за казино игри, това е наистина отлична перспектива, която не бива да пренебрегвате.

Барабаните в John Hunter & the Tomb of the Scarab Queen са пет на брой, а линиите за игра са 25 на брой и са фиксирани. Обърнете специално внимание на скатерите, защото те могат да ви донесат така желаните безплатни завъртания.

Egypt Sky

Когато говорим за казино игри, вдъхновени от египетската история, няма как да пропуснем Egypt Sky - друг продукт на EGT, който отдавна е спечелил сърцата на играчите.

Препоръчваме този слот на феновете на бонус игрите, защото те са особено много в Egypt Sky. Същевременно най-ценните герои тук са Клеопатра и Амон Ра, които могат да ви донесат съответно до 10 000 и 40 000 монети. Сигурни сме, че с такава печалба ще се почувствате повече от приятно и ще заобичате завинаги тази казино игра.

Пожелаваме ви да спечелите възможно най-много от безплатните врътки в играта, а черешката на тортата несъмнено би било спечелване на прогресивния джакпот в четири нива, който е сред най-апетитните функционалности в ротативките на EGT.

Обобщение

Е, какво чакате? Съкровищата на древен Египет ви очакват, а WINBET е перфектният старт на следващото ви пътешествие в света на най-добрите онлайн казино игри. Тези три заглавия могат не само да ви донесат солидно забавление, но и да ви помогнат да реализирате мечтани печалби. Хайде, ще се видим при пирамидите!