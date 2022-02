Шарл Леклер най-бърз в първата сутрин на тестовете в Барселона

Your full run-down of who's driving on Day 1 in Barcelona 👇



Red Bull: VER

Mercedes: RUS/HAM

Ferrari: LEC/SAI

McLaren: NOR

Alpine: ALO

AlphaTauri: TSU

Aston Martin: VET/STR

Williams: LAT/ALB

Alfa Romeo: KUB/BOT

Haas: MAZ/MSC#F1