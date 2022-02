ДеМар ДеРоузън направи нещо невиждано от Майкъл Джордан насам в историята на Булс

DeMar DeRozan over the last 5 Games:



- 45 PTS, 9 REB, 7 AST, 60% FG

- 38 PTS, 5 REB, 4 AST, 59% FG

- 36 PTS, 5 REB, 4 AST, 68% FG

- 35 PTS, 6 REB, 6 AST, 63% FG

- 38 PTS, 6 REB, 5 AST, 50% FG pic.twitter.com/VFtlrw0ljk