Венеция се подсили с чешки защитник

Il difensore ceco Aleš Matějů firma per il resto della stagione 2021/22.



25 anni, Matějů arriva da svincolato dopo aver passato le ultime tre stagioni e mezzo con il Brescia, totalizzando 31 presenze in Serie A e 65 in Serie B.https://t.co/EuUO7vznWj#ArancioNeroVerde 🟠⚫️🟢 pic.twitter.com/fKvhpwbnwx