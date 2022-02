Големите тимове се разминаха за Купата на Англия

FA CUP 5TH ROUND DRAW:



Luton vs Chelsea

Crystal Palace vs Stoke

Peterborough vs Man City

Liverpool/Cardiff vs Norwich

Southampton vs West Ham

Middlesbrough vs Spurs

Nott'm Forest/Leicester vs Huddersfield

Everton vs Bournemouth/Boreham Woodhttps://t.co/YVxUrqRHG6