Доминацията на Джа Морант в НБА продължава

Ja Morant over his last 10 games:



33 PTS - 5 REB - 7 AST

23 PTS - 4 REB - 9 AST

37 PTS - 5 REB - 5 AST

34 PTS - 3 REB - 2 AST

30 PTS - 10 REB - 10 AST

41 PTS - 5 REB - 8 AST

35 PTS - 13 REB - 6 AST

38 PTS - 6 REB - 6 AST

33 PTS - 8 REB - 14 AST

25 PTS - 4 REB - 3 AST pic.twitter.com/b6Eppquxag