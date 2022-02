Базел привлече руски национал

🗣️ "𝙄 𝙡𝙞𝙠𝙚 𝙩𝙤 𝙨𝙘𝙤𝙧𝙚 𝙜𝙤𝙖𝙡𝙨, 𝙘𝙧𝙚𝙖𝙩𝙚 𝙘𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙝𝙚𝙡𝙥 𝙢𝙮 𝙩𝙚𝙖𝙢-𝙢𝙖𝙩𝙚𝙨. 𝙄 𝙖𝙢 𝙨𝙤 𝙝𝙖𝙥𝙥𝙮 𝙩𝙤 𝙗𝙚 𝙝𝙚𝙧𝙚. 𝙏𝙝𝙞𝙨 𝙞𝙨 𝙖 𝙗𝙞𝙜, 𝙩𝙧𝙖𝙙𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡 𝙩𝙚𝙖𝙢."



🎤 The first interview with Fedor! 👇pic.twitter.com/JmtZqoc84p