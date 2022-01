Лион взима двама полузащитници с мисъл за бъдещето

🦁 Sans aucun doute, l'Olympique Lyonnais devrait agiter ce #DeadlineDay en Ligue 1 ! On évoque notamment l'arrivée imminente du Brestois Romain Faivre et le retour de Tanguy Ndombélé, parti il y a 2 ans et demi pour 60 millions d'euros.



Ce 11 de départ fonctionnerait-il ? 🔽 pic.twitter.com/KTkkJc1kVD