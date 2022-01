Електроофанзивaта на BMW продължава

BMW Group отбелязва солиден ръст на продажбите на годишна база от 8,4% през изминалата година, като общо 2 521 525 автомобила BMW, MINI и Rolls-Royce са доставени на клиенти по целия свят. Продажбите на BMW достигат нов рекорд за всички времена от 2 213 795 автомобила (+9,1%), като марката е водеща в световния премиум сегмент. Компанията удвоява продажбите си на напълно електрически превозни средства през 2021 г. до 103 855 единици (+133,2%).

BMW Group е добре позиционирана да продължи печелившия растеж през 2022 г

Компанията е оптимистична за настоящата година. „През 2022 г. искаме да продължим нашия печеливш растеж и систематично ще разширяваме гамата си от напълно електрически превозни средства. Поставихме си особено амбициозни цели за растеж в тази област и се стремим да увеличим повече от два пъти продажбите си на напълно електрически превозни средства от миналата година“, добавя Нота.

Системна цифровизация на клиентския интерфейс проправя пътя за успех в продажбите в бъдеще

С представянето на BMW iX и BMW i4 BMW Group значително разширява дигитализацията на клиентския интерфейс.

Например, освен че предлага интуитивен процес на конфигуриране за по-опростен процеса на покупка, предварително конфигурирани нови превозни средства и малко употребявани автомобили от цялата гама от модели вече могат да бъдат закупени онлайн на вътрешния пазар на BMW Group в Германия. До 2025 г. компанията планира да продаде около една четвърт от своите превозни средства изцяло онлайн.

Базирано на данни разпознаване на нуждата от обслужване на автомобила позволява проактивна грижа за клиентите. Това означава, възможност за получаване на помощ от разстояние, когато е възможно, или да се планира лесно и ефективно посещение в сервиза, ако е необходимо.

Новите приложения My BMW и MINI App предлагат още повече допълнителни функции, като покупка на цифрови услуги или широк достъп до опции за зареждане, а също така предоставя директен канал за клиентите.

Продажбите на BMW надвишават рекордния връх от предкризисната 2019 г

Марката BMW завършва 2021 г. с глобални продажби нараснали с 9,1% (до 2 213 795 автомобила) спрямо предходната година. Благодарение на своята млада и атрактивна продуктова гама, BMW постигна най-високите си продажби досега.

2021 г. доминирана от електическа офанзива

През 2021 г. 13 % от автомобилите BMW и MINI, продадени по целия свят – общо 328 316 единици (+70,4 %) – вече са електрифицирани. В Европа техният дял е вече повече от 23 %(225 415 единици).

С 37 939 автомобила BMW iX3*, продадени през 2021 г., около един на всеки десет автомобила BMW X3, доставени на клиенти по целия свят, е бил изцяло електрически. През същия период един от всеки трима клиенти в света, закупили модел MINI с 3 врати, избира електрическия вариант на модела* (34 851 единици). В същото време BMW i3, единственият изцяло електрически премиум автомобил в света в компактния сегмент, продължава да расте през деветата си година: с 28 216 продадени превозни средства, са доставени 5,4 % повече превозни средства BMW i3, отколкото през предходната година.

BMW Group лансира на пазара в края на миналата година, два ключови иновативни флагмана - BMW iX и BMW i4. През 2022 г. компанията ще разшири допълнително електрическата си гама с напълно електрически версии на BMW Серия 7 и BMW X1, а през 2023 г. и BMW Серия 5. Към тях ще се присъединят и други модели, включително наследникът на MINI Countryman и изцяло електрическият Rolls-Royce Spectre.

By 2023, the company will have at least one fully-electric model on the roads in about 90 percent of its current market segments. Over the next ten years or so, the company plans to sell a total of about ten million fully-electric vehicles.

До 2023 г. компанията ще има поне един напълно електрически модел в серийно производство в около 90% от сегашните си пазарни сегменти. През следващите десетина години компанията планира да продаде общо около десет милиона напълно електрически превозни средства.

Новият клас (Neue Klasse), който е безкомпромисно насочен към напълно електрическо задвижване, ще допринесе значително за обема на продажбите на BMW Group от средата на десетилетието нататък.

Продуктовата гама на марката MINI ще бъде изцяло електрическа преди началото на 2030 г., докато Rolls-Royce също ще бъде изцяло електрически марка от 2030 г. нататък. Всички бъдещи нови модели на BMW Motorrad в областта на градската мобилност ще бъдат изцяло електрически.

Още един крайъгълен камък в историята на успеха на BMW M GmbH

С общо 163 542 M превозни средства (+13,4%), доставени на клиенти, BMW M GmbH отново отбелязва рекордни продажби за всички времена в сегмента на високопроизводителните автомобили. Новото BMW M3 и BMW M4 се представят особено добре. Продажбите на BMW X5 M и BMW X6 M Sports Activity Vehicles също се увеличиха на годишна база. В сегмента на perfprmanceавтомобилите растежът идва главно от новите деривати от BMW Серия 4 – и по-специално BMW Серия 4 Купе. X3 M40i* и X7 M50i* също се радват на нарастваща популярност. Тази година напълно електрическите модели BMW iX M60* и BMW i4 M50* ще допринесат допълнително за бъдещия успех на марката.

Един на всеки десет клиенти на MINI по света вече се движи изцяло на електричество

Марката MINI е доставила 302 144 автомобила на клиенти през 2021 г. – 3,3% повече в сравнение с 2020 г. Около 17% от тези превозни средства са с електрифицирано задвижване или повече от един на всеки десет клиенти на MINI избират напълно електрическото MINI: MINI Cooper SE* (34 851 единици). MINI Electric е моделът с най-голям обем на семейството MINI и е движеща сила за марката през 2021 г., постигайки ръст от 98,2 % в световен мащаб. С планирано преструктуриране на моделната гама, разширяване на производствения капацитет и развитие на нови целеви групи и пазари, стратегията на MINI ще остане фокусирана върху успешен и печеливш растеж в бъдеще.

Rolls-Royce Motor Cars отбелязва най-високите продажби в историята си

Rolls-Royce Motor Cars отчита най-високите продажби в 117-годишната история на марката, с 5586 продадени бройки в целия свят (+48,7%). Тази обща цифра включва рекордни продажби за всички времена в повечето региони, включително Китай, Северна и Южна Америка и Азиатско-Тихоокеанския регион, както и в множество страни по света. Изминалата година се характеризира с голямо търсене в световен мащаб за всички модели, особено Ghost и Cullinan и всички варианти на Black Badge, като текущите поръчки се очаква да бъдат изпълнявани до третото тримесечие на 2022 г. Индивидуалните поръчки на оборудване - Bespoke достигат рекордни нива. Компанията обяви заедно с пускането на пазара на Boat Tail, че Rolls-Royce Coachbuild ще се превърне в постоянен елемент в бъдещото й портфолио. Марката продължава да се развива като истинска луксозна къща и сега се подготвя за историческото представяне на пазара на първия си изцяло електрически автомобил Spectre през четвъртото тримесечие на 2023 г.

2021: Най-добрата година за BMW Motorrad

С 194 261 единици (+14,8%), доставени на клиенти, 2021 г. е най-добрата година за BMW Motorrad досега. Както и в предишни години, ръстът на продажбите е осигурен от BMW 1250 GS, което отново е жизненоважно за успеха на марката през 2021 г., с около 60 000 продадени броя. Изцяло новото BMW R 1250 RT постигна добър старт, както и големите модели R 18, с четири представени досега деривати. Новият S 1000 R също беше много добре приет: Заедно с първия модел BMW M за BMW Motorrad, той внесе свежа енергия на четирицилиндровата сцена и демонстрира технологичното лидерство на BMW Motorrad.

В Европа общите данни за продажбите на BMW и MINI достигат 948 087 автомобила (+3,9%). Белгия отбелязва историческо постижение за компанията, тъй като марката BMW за първи път е най-продавана на целия пазар на една страна в Европа. Холандия също отбелязва рекорд за всички времена: BMW iX3* е най-продаваният електрически модел в премиум сегмента с 2733 нови регистрации.

BMW Group продължава да увеличава сегментния си дял на вътрешния пазар в Германия, с 267 917 доставени превозни средства (-6,8%) през 2021 г. и е лидер в премиум сегмента с пазарен дял от над 35 %. Продажбите на напълно електрически превозни средства се удвояват (27 248 регистрации). Заедно с продадените 43 842 PHEV автомобила, една четвърт от всички превозни средства, доставени в Германия, вече са електрифицирани.