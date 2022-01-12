Волов стартира днес в 10:00 часа – състав и контролите

Днес Волов (Шумен) започва подготовка си. Сборът е в 10:00 часа. Треньорът Николай Николов ще изведе футболистите си за първа тренировка. Отборът му ще изиграе пет приятелски срещи до началото на пролетния дял на Североизточната Трета лига. Допълнително ще се уточнява на провеждането им.

Състав за подготовката :

Вратари – Стефан Петков, Джанер Фикретов;

Защитници – Мартин Кръстев, Михаил Венков, Стефан Стефанов, Ивайло Иванов;

Полузащитници – Симеон Савов, Боян Димов, Иван Цонев, Христо Димитров, Димитър Игнатовски,Божидар Пенчев, Живко Парашкевов, Радослав Ковачев;

Нападатели – Алекс Наков, Христо Александров, Калоян Петков.

Договорените контроли :

22 януари в Хитрино: Волов (Шумен) – Септември (Тервел)

30 януари: Волов (Шумен) – Черноломец (Попово)

5 февруари: Волов (Шумен) – Черно море U-19 (Варна)

12 февруари: Волов (Шумен) – Дунав U-19 (Русе)

19 февруари: Волов (Шумен) – Рилци (Добрич)