Волов ще изиграе пет контроли

На 12 януари започва зимната подготовка на Волов (Шумен). Отборът на Николай Николов ще изиграе пет приятелски срещи до началото на пролетния дял на Североизточна Трета лига. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.



Програма за контролите:

22 януари в Хитрино: Волов (Шумен) – Септември (Тервел)

30 януари: Волов (Шумен) – Черноломец (Попово)

5 февруари: Волов (Шумен) – Черно море U-19 (Варна)

12 февруари: Волов (Шумен) – Дунав U-19 (Русе)

19 февруари: Волов (Шумен) – Рилци (Добрич)