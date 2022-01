Кеймбридж на Димитър Митов на четвъртфинал след нов важен успех

𝘚𝘢𝘵𝘶𝘳𝘥𝘢𝘺: (W) 1-0 vs Newcastle

𝘛𝘶𝘦𝘴𝘥𝘢𝘺: (W) 2-1 vs Portsmouth



Not a bad few days to be a U! 😏 #CamUTD pic.twitter.com/odIWKjFDx1