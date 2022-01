Volkswagen наливат 40 милиона евро във вятърни паркове и слънчеви централи

Volkswagen възнамерява да бъде въглеродно неутрален до 2050 г. Ето защо компанията навлиза далеч отвъд електрификацията на автомобила със своята цялостна програма за декарбонизация „Way to Zero“. Volkswagen е първият производител на автомобили, който подкрепя разширяването на възобновяемите енергийни източници в индустриален мащаб – и ще стимулира разширяването на европейските вятърни паркове и слънчеви централи с около 40 милиона евро до 2025 г. Volkswagen вече подписа споразумение с вятърен парк Onshore Aldermyrberget в Скелефтеo, Швеция, най-големият проект в портфолиото на бранда досега. Делът на Volkswagen във вятърния парк генерира около 100 гВтч електроенергия, или достатъчно за 27 000 домакинства. В резултат на това Volkswagen изпълнява своя ангажимент като лидер на пазара на електрически автомобили в Швеция. Във връзка с неутрално нетно въглеродно производство на своите ID. модели, сега Volkswagen прави още една голяма крачка към целта си за нетна въглеродно неутрална електрическа мобилност през целия жизнен цикъл.

Освен ускоряване на прехода към електрическа мобилност и по-нататъшно разширяване на ID. семейство като част от стратегията ACCELERATE, Volkswagen подкрепя инвестициите във вятърни паркове и слънчеви централи и по този начин увеличава количеството енергия от възобновяеми енергийни източници, налични в мрежата. Така компанията подобрява въглеродния отпечатък на ID. семейството и създаването на основата за неутрално нетно въглеродно използване на електрическата флота на марката.

„Volkswagen е необратимо по „пътя към нулата“ (Way to Zero). Декарбонизацията и превръщането на мобилността в устойчиви такива са във фокуса на нашите дейности. Ние сме първият производител на автомобили, който подкрепя разширяването на възобновяемите енергийни източници в голям мащаб. Защото електрическата мобилност може да допринесе ефективно за опазването на климата само ако електрическите автомобили се зареждат постоянно със зелена енергия“, каза изпълнителният директор на Volkswagen Ралф Брандщатер.

Освен вятърния парк в Швеция, нова соларна централа в Трам-Гьотен в Североизточна Германия ще бъде пуснат в началото на 2022 г. Съвместният проект с енергийната компания RWE има около 420 000 соларни модула и е най-големият независим соларен проект в Германия. Той ще бъде последван от около 20 други проекта за зелено електричество в страни като Испания, Обединеното кралство и Финландия до 2025 г. Всички проекти трябва да генерират общо около седем тераватчаса допълнителна зелена енергия. Това е еквивалентно на капацитета на повече от 300 вятърни турбини и може да покрие годишното потребление на 600 000 домакинства.

Ключов фактор за постигането на въглеродно неутрална електрическа мобилност е възможността да се зареждат превозните средства постоянно с енергия, генерирана изцяло от възобновяеми източници. Само това би намалило емисиите на CO2 почти наполовина в сравнение със стандартния микс на електроенергия в ЕС. Като инвестира в разширяване на възобновяемите енергийни източници, марката прави още една крачка напред и подкрепя създаването на вятърни паркове и слънчеви централи в европейските региони с най-високи продажби на електрически автомобили Volkswagen.

„Ние мислим и действаме регионално в нашите решения за проектите. Нашият фокус е върху ангажирането с възобновяеми енергийни източници, по-специално там, където електрическите автомобили на Volkswagen са особено популярни сред клиентите. Следователно нашето споразумение с вятърния парк в Швеция е логична стъпка. С най-големия проект за зелена енергия в нашето портфолио досега, ние също изпълняваме нашия ангажимент като лидер на пазара на електрически автомобили в Швеция“, каза Андреас Уалинген, главен стратегически директор на Volkswagen.

С пазарен дял от 20% и 9 300 доставки от януари до ноември 2021 г. Volkswagen е лидер при електрическите автомобили в Швеция. Например ID.4 оглавява класацията на моделите за последните осем месеца. Повече от 6000 бройки от този модел доставиха неутрални нетни въглеродни емисии на шведските клиенти от януари до края на ноември. Следователно Швеция е добър пример за успеха на електрическата офанзива на Volkswagen и ID. семейството в Европа: Volkswagen достави около 290 000 електрически автомобили на клиенти от януари до октомври – трикратно увеличение спрямо 2020 г.

С „Way to Zero“ се фокусира върху устойчивото производство и използване на електрически автомобили и по този начин Volkswagen възнамерява да бъде неутрален по отношение на нетните въглеродни емисии най-късно до 2050 г. Междинната цел е да се намалят въглеродните емисии на единица превозно средство с 40% в Европа до 2030 г. (изходно ниво: 2018 г.). В резултат на това един Volkswagen ще отдели около 17 тона по-малко въглероден диоксид (осреднени стойности). Освен че ще ускори прехода към електрическа мобилност, трябва да бъдат постигнати неутрални по отношение на нетния въглерод производство (включително веригите за доставки) и експлоатация на електрическите автомобили. Към това се добавя и системното рециклиране на високоволтовите батерии от стари електрически автомобили.

В основата на програмата за декарбонизация „Way to Zero“ е стратегията ACCELERATE, насочена към засилване на скоростта на електрическата офанзива. Целта е пълната електрификация на новия автопарк. До 2030 г. най-малко 70% от всички продажби на Volkswagen в Европа ще бъдат на изцяло електрически автомобили – т.е. значително повече от един милион превозни средства. В Северна Америка и Китай делът на електрическите автомобили в продажбите трябва да бъде най-малко 50%. Освен това Volkswagen ще лансира поне един нов електрически автомобил всяка година.