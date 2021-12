Бразилски клуб потвърди трансфера на нападател в Лудогорец

OBRIGADO, RICK! 🏆🏁

O Ceará SC e a Nação Alvinegra agradecem por toda a dedicação com a camisa do Vozão. Foram 7 gols no profissional, uma Copa do Nordeste e um Brasileirão de Aspirantes conquistados!



Sucesso em seu novo desafio, @Rickjhonatan37!



📸 Felipe Santos/CearáSC pic.twitter.com/XxUhhQdikm