Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА-София
  3. Стана ясно кой ще свири дербито между ЦСКА - София и Лудогорец

Стана ясно кой ще свири дербито между ЦСКА - София и Лудогорец

  • 17 декември 2021 | 16:10
  • 838
  • 3

Валентин Железов ще бъде главен съдия на дербито между ЦСКА - София и Лудогорец, което ще се проведе в понеделник (20 декември). Помощници ще му бъдат Дениз Соколов и Димитър Димитров, а за ВАР ще отговаря Георги Димитров.

Карол Метс ще започне от първата минута срещу Лудогорец
Карол Метс ще започне от първата минута срещу Лудогорец

20 декември 2021 г., понеделник, 16:30 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Лудогорец 1945
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Георги Кънчев Димитров    АВАР:    Станимир Илков Илков
СН:    Кольо Димитров Данев     
 
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

Още от БГ Футбол

Тодор Симов и Христо Арангелов изкараха стаж във Фиорентина

Тодор Симов и Христо Арангелов изкараха стаж във Фиорентина

  • 17 дек | 16:03
  • 625
  • 1
Феновете на Локо (София) с отворено писмо до новия спортен министър

Феновете на Локо (София) с отворено писмо до новия спортен министър

  • 17 дек | 16:03
  • 830
  • 2
Официално: Локо (София) подписа със Симеон Славчев

Официално: Локо (София) подписа със Симеон Славчев

  • 17 дек | 15:36
  • 2987
  • 4
Бдин има нов старши треньор

Бдин има нов старши треньор

  • 17 дек | 14:38
  • 1463
  • 3
Левски обяви още една контрола в Турция

Левски обяви още една контрола в Турция

  • 17 дек | 14:26
  • 1368
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спортният министър покани ЦСКА - София и Левски на среща и коментира казуса с "Армията"

Спортният министър покани ЦСКА - София и Левски на среща и коментира казуса с "Армията"

  • 17 дек | 12:51
  • 13133
  • 112
България стартира срещу Северна Македония в първия мач от Лигата на нациите - ето пълната програма

България стартира срещу Северна Македония в първия мач от Лигата на нациите - ето пълната програма

  • 17 дек | 11:06
  • 17306
  • 76
Официално: Локо (София) подписа със Симеон Славчев

Официално: Локо (София) подписа със Симеон Славчев

  • 17 дек | 15:36
  • 2987
  • 4
Денислав Иванов - завръщането

Денислав Иванов - завръщането

  • 17 дек | 11:05
  • 11497
  • 5
Локомотив (София) представи нов сериозен партньор и навлезе в света на криптовалутите

Локомотив (София) представи нов сериозен партньор и навлезе в света на криптовалутите

  • 17 дек | 12:41
  • 11824
  • 30

Видео акценти

Отличиха най-добрите български футболни съдии

БГ Футбол

Отличиха най-добрите български футболни съдии
Георги Кабаков: На мен никой не ми е оказвал натиск

БГ Футбол

Георги Кабаков: На мен никой не ми е оказвал натиск
Локомотив (София) представи нов сериозен партньор и навлезе в света на криптовалутите

БГ Футбол

Локомотив (София) представи нов сериозен партньор и навлезе в света на криптовалутите
Брахими: В последните двубои успях да покажа качествата си

БГ Футбол

Брахими: В последните двубои успях да покажа качествата си
Мохамед Брахими е играч номер 1 на 19-ия кръг в efbet Лига

БГ Футбол

Мохамед Брахими е играч номер 1 на 19-ия кръг в efbet Лига
Първите думи на Ясен Петров след жребия в Лигата на нациите

БГ Футбол

Първите думи на Ясен Петров след жребия в Лигата на нациите