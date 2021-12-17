Стана ясно кой ще свири дербито между ЦСКА - София и Лудогорец

Валентин Железов ще бъде главен съдия на дербито между ЦСКА - София и Лудогорец, което ще се проведе в понеделник (20 декември). Помощници ще му бъдат Дениз Соколов и Димитър Димитров, а за ВАР ще отговаря Георги Димитров.

Карол Метс ще започне от първата минута срещу Лудогорец