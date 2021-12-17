Стана ясно кой ще свири дербито между ЦСКА - София и Лудогорец
Валентин Железов ще бъде главен съдия на дербито между ЦСКА - София и Лудогорец, което ще се проведе в понеделник (20 декември). Помощници ще му бъдат Дениз Соколов и Димитър Димитров, а за ВАР ще отговаря Георги Димитров.
Карол Метс ще започне от първата минута срещу Лудогорец
20 декември 2021 г., понеделник, 16:30 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Кольо Димитров Данев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.