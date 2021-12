Ето как можете да удвоите живота на гумите си с лесен трик

Според проучване, поръчано от Nokian Tyres, броят на износените гуми на пътя е тревожно висок. Шофьорите обикновено закупуват нови гуми когато дълбочината на протектора е сериозно увредена и представянето на гумите е силно засегнато. Експертите обаче са единодушни, сигурността следва винаги да бъде на първо място. Първокласните гуми предоставят нужната комбинация от безопасност и издръжливост.

Безопасността е от първостепенно значение за шофьорите при покупка на нови гуми. Други важни фактори са издръжливостта, разхода на гориво, и цената. Това стана ясно от проучването поръчано от Nokian Tyres (направено през март 2021 г. от агенцията за пазарни проучвания YouGov). Проучването е проведено в Германия, Северна Италия, Русия, Швеция и Финландия. Във всяка държава 1000 шофьори на леки автомобили, които са отговорни за покупката на гуми, са взели отговорили на въпросите.

Проучването показва, че повече от един на всеки четири шофьора ще закупи нови зимни гуми едва когато дълбочината на протектора достигне до минималната дълбочина определена по закон. Още повече, почти една четвърт от запитаните посочват, че биха купили нови гуми едва когато забележат, че характеристиките за безопасност са значително намалели. Тези данни не включват шофьори, които използват всесезонни гуми.

Директорът „Техническо обслужване на клиенти” в Nokian Tyres Мати Мори е притеснен от резултатите.

„Никога не трябва да износвате гумите си до краен предел. Дълбочина на протектора от 4 милиметра е разумният лимит когато да смените гумите си. Когато дълбочината на протектора падне под 4 милиметра, характеристиките на гумата значително се влошават, особено по отношение на предотвратяване на аквапланинг. Много плитката дълбочина на протектора също така повишава риска от пробиване.“

Цената на гумата обикновено е показател и за нейната издръжливост

Шофьорите трябва да вземат предвид целия експлоатационен живот на продукта. Цената винаги, дори и да е частично, се определя от използваните за производство материали. Първокласните гуми имат по-добри, по-издръжливи каучукови сплави и метални компоненти, отколкото по-евтините алтернативи. Например гумите за SUV и ванове на Nokian Tyres използват арамидни влакна, които подсилват страниците.

„Въпреки всичко, износването на гумите не бива да бъде единственият критерий за избора Ви. Безопасността също е особено важна, а също и сцеплението на мокро и предотвратяването на аквапланинг.“, казва Мати Мори.

„Шофьорите могат да увеличат безопасния експлоатационен живот на гумите си като сменят местата на предните и задните гуми. Това ще спомогне за равномерното износване на гумите. За жалост, смяната на местата на гумите е рядко срещана практика, въпреки, че това може да удвои пробега, който можете да изминете със съответния комплект гуми.“, казва той.

Правилното съхранение също може да подобри издръжливостта на гумите. Най-доброто място за съхранение на гумите Ви е хладно и сухо място, защитено от пряка слънчева светлина. Това е важно, тъй като проучването на Nokian Tyres показва, че повече от 75% от шофьорите съхраняват гумите си у дома. 21% от запитаните използват хотел за гуми, това е по-често срещано в Швеция, Германия и Италия, отколкото във Финландия и Русия.

Използване на екологични материали

Издръжливите гуми са икономичен избор за потребителите и най-добрият вариант за околната среда. Проучването на Nokian Tyres пита шофьорите и за нагласите им по отношение на темите за опазване на околната среда. Младите възрастни считат за важно да се намалят емисиите на въглероден диоксид от производството на гуми; по-възрастните шофьори са загрижени за отделянето на пластмасови микрочастици и консумацията на гориво. Има също така различия в отговорите на различните полове: жените са по-загрижени от мъжете по отношение на отделените емисии въглероден диоксид и производството с устойчиви суровини. Мъжете, от друга страна, са по-загрижени за разхода на гориво и външния шум при търкаляне, измежду други неща.

Nokian Tyres е пионер в индустрията за автомобилни гуми по отношение на устойчиво производство, и Харри Мюлемаа, старши мениджър „Научноизследователска и развойна дейност“ работи по темата от началото на 2000 г. насам.

“Consumers often approach sustainability from the points of view of fuel consumption, tire wear, or tire recycling. Nokian Tyres’ current research is more and more focused on finding bio-based and recyclable raw materials. We have already achieved a lot in making tires safer, reducing fuel consumption, and improving wear resistance. We can also consider other sustainability approaches alongside them,”

Ето как шофьорите се грижат за зимните си гуми

57.8% редовно проверяват налягането в гумите

56.1% проверяват дълбочината на протектора

47.6% вземат предвид възрастта на гумите

28% сменят местата на предните и задните гуми

24.6% премахват камъчета попаднали в каналите на гумите им

20.8% увеличават налягането в гумите си когато и товара е по-голям

Ето как шофьорите се грижат за всесезонните си гуми

58.4% редовно проверяват налягането в гумите

47.5% проверяват дълбочината на протектора

43.5% вземат предвид възрастта на гумите

25.4% сменят местата на предните и задните гуми

20% премахват камъчета попаднали в каналите на гумите им

18.6% увеличават налягането в гумите си когато и товара е по-голям