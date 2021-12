BMW заведе електрическия прототип i7 до Полярния кръг

BMW Group ускорява трансформацията към електромобилност с последователно разширяване на гамата си, за да включва все повече автомобилни сегменти. Още през следващата година премиум автомобилният производител от Мюнхен ще представи първия в света луксозен седан с изцяло електрически задвижване: BMW i7.

BMW Concept XM – мощност и лукс отвъд конвенционалното

Като част от процеса на подготовката за серийно производство, в момента BMW i7 преминава през изпитания за динамика на управлението на територията на зимния тест център на BMW Group в Арйеплог, Швеция. Там, само на няколко километра от Полярния кръг, тестовите инженери намират идеални условия за цялостна проверка на всички системи на задвижването и окачването върху покритите с лед и сняг пътища. С изпитанията при смразяващия студ те проправят и пътя към една нова интерпретация на луксозната радост от шофирането. За пръв път максималната и типична за BMW динамика, комфорт и увереност в луксозния клас могат да бъдат съчетани с нулеви локални емисии.

Компонентите на окачването, кормилното управление и спирачките, както и системите за динамика на управлението и стабилност, разработени за бъдещото поколение на BMW Серия 7, са насочени към издигането на характерния за луксозните лимузини на марката баланс между спортен дух и комфорт при дълги пътувания до едно ново, следващо ниво. Това включва и ориентираните към характеристиките на мощността на различните задвижвания настройки на окачването, амортисьорите и различните контролиращи системи, които могат да бъдат постигнати в Арйеплог при интензивните тестове при екстремни външни условия.

BMW Motorsport с емблематично начало на 50-годишния си юбилей

В зимните условия на Лапландия тестовите инженери разполагат с перфектните предпоставки. При шофирането по заснежените участъци около Арйеплог те могат да проверят и оптимизират всички функции при екстремно тежки условия, така че да се гарантира абсолютно хармонично и типично за BMW изживяване при шофиране. Освен това на замръзналите езера могат да бъдат симулирани настилки с много ниско сцепление, което позволява особено фини настройки на системите за контрол на окачването. На особено фини настройки са подложени и кормилното управление, както и множеството функции на Динамичния контрол на стабилността (DSC), за да може да се постигне прецизно съгласувано взаимодействие между работещите с триене спирачки и понижаването на скоростта чрез рекуперация.

Особено внимание при програмата от зимни тестове се обръща и на елементите на чисто електрическото задвижване. Електрическото задвижване, високоволтовата батерия, мощната управляваща електроника и технологията за зареждане на BMW i7 са от петото поколение на технологията BMW iDrive, която осигурява устойчива радост от шофирането и при BMW iX. При екстремните минусови температури в северна Швеция своите високи възможности трябва да докажат преди всичко двигателят, батерията и темперирането на високоволтовата батерия на BMW i7.

Финален кръг за BMW Cup 2021 този уикенд на писта „Дракон”

With the BMW i7, the brand’s current model offensive in the luxury segment is being continued in a particularly progressive way. For the first time, it is possible to experience a luxury sedan that is characterised by elegance, ride comfort and supremacy without restriction and in conjunction with a purely electric drive system. The BMW i7 is based on the same vehicle concept as all further model variants of the BMW 7 Series. This integrated development also guarantees locally emission-free driving with the characteristic combination of both sporty and comfort-oriented handling properties along with the exclusive spaciousness of a BMW luxury sedan.

С BMW i7 най-новата моделна офанзива на марката в луксозния сегмент продължава по особено прогресивен начин. За пръв път елегантността, комфортът на возене и увереността на една луксозна лимузина могат да бъдат достъпни без ограничения дори и в съчетание с чисто електрическо задвижване. BMW i7 е базирано на същата автомобилна концепция като всички други варианти на модела от следващото поколение на BMW Серия 7. И при шофирането с нулеви локални емисии тази интегрирана разработка осигурява характерното единство между спортно и в същото време комфортно поведение на пътя, както и ексклузивния комфорт на една луксозна лимузина на BMW.