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  3. Камбуров записа ново постижение в българския футбол

Камбуров записа ново постижение в българския футбол

  • 30 ноември 2021 | 18:03
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Голмайстор №1 в българския футбол и капитан на Берое Мартин Камбуров изравни още един рекорд, след като попадна в стартовия състав на “заралии” за мача със Славия. Нападателят вече е на втора позиция по най-много изиграни мачове в елита. Той се изравни с Марин Бакалов, който има 454 изиграни срещи. На първото място е Георги Илиев със 7 двубоя повече.

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Берое и Славия играят при резултат 1:0 към момента, а именно Камбуров вкара в средата на първото полувреме.

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