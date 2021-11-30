Камбуров записа ново постижение в българския футбол

Голмайстор №1 в българския футбол и капитан на Берое Мартин Камбуров изравни още един рекорд, след като попадна в стартовия състав на “заралии” за мача със Славия. Нападателят вече е на втора позиция по най-много изиграни мачове в елита. Той се изравни с Марин Бакалов, който има 454 изиграни срещи. На първото място е Георги Илиев със 7 двубоя повече.

Берое уреди лагер в Турция, старозагорци стягат селекция с български играчи

Берое и Славия играят при резултат 1:0 към момента, а именно Камбуров вкара в средата на първото полувреме.