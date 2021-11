Сърцата Белгия сътвори впечатляващ обрат срещу колеблива Сърбия

💣 𝗢𝗡𝗟𝗬 𝗢𝗡𝗘 𝗧𝗛𝗜𝗡𝗚 𝗢𝗡 𝗛𝗜𝗦 𝗠𝗜𝗡𝗗! 🧨



Some say 𝒃𝒂𝒄𝒌-𝒕𝒐-𝒃𝒂𝒄𝒌 dunks.

We say 𝑩𝒂𝒌𝒐-𝒕𝒐-𝑩𝒂𝒌𝒐 dunks.#FIBAWC | #WinForBelgium × @BelgianLions 🇧🇪 pic.twitter.com/xt0xZeIuJ5