DAF с два приза – за Камион на годината и за иновации

Производителят на тежкотоварни камиони DAF получи две награди за серия нови модели на марката. Новото поколение камиони DAF XF, XG и XG+ спечели приза Международен камион на 2022 г. (International Truck Of the Year), а прототипът от новото поколение DAF XF Hydrogen, задвижван на водород, грабна наградата за иновации (Truck Innovation Award). Престижните отличия бяха връчени от Хари Уолтърс, президент на DAF Trucks, по време на изложението Solutrans Commercial Vehicle and Bodybuilder в Лион, Франция.

Новата гама DAF за тежкотоварен транспорт на дълги разстояния XF, XG и XG+ стана Международен камион на годината, като изпревари конкуренти като Iveco T-Way за тежко строителство и второто поколение електрически камиони на Mercedes-Benz – eActros, също въведени на пазара през последните 12 месеца. Основен критерий за селекцията бе приноса на превозните средства за ефикасността на автомобилния транспорт, в т.ч. технологични иновации, комфорт, безопасност, поведение на пътя, горивна ефективност, екологичност и общи разходи за притежание на камиона.

Новото поколение DAF XF, XG и XG+ не е непознато на българската публика. Моделите бяха представени на специално събитие в рамките на TRUCK EXPO 2021, когато производителят от Айндховен - първи от европейските производители на камиони - показа превозни средства, разработени съобразно новите разпоредби на Европейската комисия за масите и размерите. Нормативите са свързани с нови, по-високи изисквания за горивна ефективност, безопасност и комфорт на водача, което от DAF са превърнали в печеливша стратегия за новите си модели.

Наградата за иновации (Truck Innovation Award) спечели DAF XF Hydrogen, задвижван на водород. Този приз отдава признание на производителите на камиони за значителните им усилия и инвестиции в нови технологии и преминаване CO2 неутрален транспорт. Съгласно правилата на конкурса, номинираните за наградата трябва да бъдат превозни средства с усъвършенствани технологии с общо тегло над 3,5 тона, оборудвани с алтернативно задвижване или горивна система. В тази категория прототипът на DAF изпревари камиона GenH2 на Mercedes-Benz, задвижван също с водород и горивни клетки.

DAF XF Hydrogen спечели членовете на журито с характеристиките на управление, безпроблемното ускорение и лесния за работа интерфейс човек-машина (Human-Machine Interface - HMI). Иновативният подход на DAF за алтернативно задвижване и преход към алтернативни горива се възползва от динамичните качества на двигателя с вътрешно горене, като същевременно гарантира нулеви емисии на CO2. Тази иновация можe да играe важна роля в бъдеще, тъй като използва вече добре установени и познати технологии, посочват още членовете на международното жури.