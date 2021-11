Volkswagen ID.5 GTX: експресивен дизайн и елегантност

Наскоро Volkswagen отбеляза световната премиера на своето електрическо SUV купе с подходящ за дълги пътувания автономен пробег. Флагманът в електрическата гама на компанията използва основата на авангардната модулна конструктивна архитектура за модели с електрическо задвижване MEB.

Volkswagen ID.5 е SUV купе от изцяло ново поколение автомобили с първокласни качества. Моделът ще отбележи пазарната си премиера като ID.5 със задвижване на задните колела и мощност във варианти 128 кВт (174 к.с.) и 150 кВт (204 к.с.) и като ID.5 GTX със система за електрическо двойно предаване и максимална мощност 200 кВт (299 к.с.). Всички версии в тази моделна линия се отличава с силно изразен характер, обединяващ качествата на моделната фамилия ID. в изцяло нов и уникален дизайн с експресивно и елегантно излъчване. Наред с това ID.5, предлага и непознато досега усещане за вътрешен простор наред с авангардни решения за управление на функциите с нов HMI (интерфейс човек-машина), инфотейнмънт системи и системи за асистенция на водача. ID.5 гарантира пълна комуникационна свързаност и позволява безжични OTA (Over-the-Air) софтуерни актуализации и ъпгрейд.

Електрическата ефективност среща елегантността. Със своите плавни линии и органичен дизайн, ID.5 прави впечатление на свръхмодерен, мощен и елегантен автомобил. Линията на покрива преминава фино по цялото протежение на каросерията, снижава се по-рано в задната част и прелива хармонично във функционалния спойлер. ID.5 предлага напълно достатъчен за пътешествия на дълги разстояния автономен пробег, а коефициентът на въздушно съпротивление от едва 0,26 гарантира, че енергията в акумулаторната батерия с капацитет 77 кВтч се използва възможно най-ефективно. Тези качества превръщат новия ID.5 в еталон за следващото поколение SUV купета - електрически, динамични и елегантни.

Поколение 3.0 на софтуера и ОТА актуализации. ID.5 и ID.5 GTX използват нов хардуер и изцяло новото поколение 3.0 на софтуера. Софтуерните актуализации и добавянето на допълнителни функции след покупката вече могат да се извършват безжично ОТА (Over-The-Air) и по този начин да гарантират, че автомобилът ще бъде разполага с последната дума на технологиите през цялото време.

Прогресивни и напълно свързани асистиращи системи. Функцията Travel Assist използва масови данни за местоположението, активира се само с едно натискане на бутон и обединява богата гама от асистиращи системи за водача, сред които и множество нови функции. Заедно с навигационната система и масовите данни за местоположението на основата на Car-to-X комуникацията, взаимодействието между адаптивния темпомат АСС (Adaptive Cruise Control) и системата за поддържане на лентата за движение Lane Assist улеснява значително водача благодарение на частично автоматизираното движение и прави пътуването по-безопасно и по-спокойно.

Интелигентно оползотворяване на пространството. ID.5 използва изключително ефективната по отношение на компановката и оползотворяването на обемите в каросерията модулна платформа за автомобили с електрическо задвижване (MEB) на Volkswagen. Хардуерът на електрическия модел не заема много място, което е от полза за пътническото и багажно пространство на борда – при обща външна дължина от 4,60 метра и междуосие от 2,77 метра, интериорът на ID. 5 предлага простор, сравним с този при SUV модел с конвенционално задвижване от горния клас. Въпреки динамичната, ниска линия на покрива, ID.5 запазва своите качества на функционален и гъвкав SUV модел и предоставя изобилие от свободно пространство и за главите на пътниците на втория ред седалки. Цветовата гама на интериора е модерна и създава уютна атмосфера, а материалите демонстрират високи стандарти по отношение на качеството. Клиентите имат възможност за избор между много различни варианти на изпълнение на интериора и седалките, както и на стандартни и допълнителни пакети оборудване. В зависимост от позицията на облегалките на задните седалки, обемът на багажното пространство може да варира между 549 и 1561 литра. Като опции се предлагат електрозадвижван капак на багажника и сгъваем теглич с електрически механизъм.

Управление на функциите с два екрана и онлайн гласов контрол. Арматурното табло на ID.5 е почти изцяло освободено от традиционните превключватели и бутони с изключение на тези, които се използват за управление на най-важните функции. Показанията на приборите за управление, навигационната и инфотейнмънт системата са концентрирани върху два екрана - един компактен зад волана и един голям с диагонал 12 инча (стандартно) в центъра на арматурното табло. Показанията на компактния екран в непосредственото зрително поле на водача могат да се управляват с помощта на сензорните бутони на мултифункционалния волан, а системата от менюта на големия сензорен дисплей на инфотейнмънт системата в средата на арматурното табло се управлява с докосване.

На третото ниво в управлението на функциите в автомобила е гласовият контрол "Hello ID." с разпознаване на естествени фрази, чиято интернет свързаност му позволява да се възползва от изчислителната мощ и информацията от облака. Интелигентната светлинна функция ID. Light под формата на светлинна ивица под челното стъкло предлага различни нови възможности за интуитивна асистенция на водача в ситуации на опасност или при водене по маршрута от навигационната система.

Head-up дисплей с разширена реалност – авангардни цифрови технологии. Със своя HUD (Head-up дисплей ) с разширена реалност Volkswagen демонстрира високо ниво на технологиите в ID. 5. Неговите показания са свързани органично с картината на реалната среда пред автомобила - стрелките за посоката на завиване от навигационната система например се прожектират в триизмерен вид върху челното стъкло така, че в зрителното поле на водача изглеждат на около 10 метра пред автомобила, осигурявайки максимално естествено и лесно за възприемане представяне на информацията.

Авангардна технология на светлините. ID.5 използва най-модерните светлинни технологии както по отношение на функциите на външните светлини, така и в осветлението на интериора. При приближаване на водача с ключа до автомобила, ID.5 го посреща с характерно светлинно изпълнение за „добре дошъл” - предните и задните светлини се включват с оригинална светлинна последователност, а прожекторите във външните огледала прожектират на земята типичния за моделната фамилия ID. светлинен "пръстов отпечатък". Фаровете и задните светлини използват последната дума в областта на LED технологиите, а Volkswagen предлага и възможност за допълнително оборудване с матричната LED система на предните светлини IQ.LIGHT с интелигентно управление на дългите светлини (стандартно оборудване при ID.5 GTX). Пластичното, триизмерно оформление на задните LED светлини (също стандартно при ID.5 GTX) е съчетано с необичайно високо ниво на интензивност на светлинния поток. Осветлението играе извънредно важна роля и в интериора на новия модел. Индиректното амбиентно осветление в областта на покрива, арматурното табло, облицовките на вратите и в пространството за краката може да бъде конфигурирано в различни цветове в зависимост от вкуса и настроението на водача и неговите спътници.

Светлинната функция ID. Light е уникален елемент в концепцията за осветление на ID. 5 – от една страна светлинната ивица под челното стъкло е неразделна част от системата за амбиентно осветление на интериора, а от друга има съществен принос за оптимизацията и функционалното разширяване на връзката между човека и машината с добавяне на лесни за възприемане на интуитивно ниво сигнали в HMI (human-machine interface) интерфейса . ID. Light използва различни светлинни импулси, за да уведоми водача дали автомобилът е готова за пътуване, в коя посока (според навигационната система) е следващият завой по маршрута или дали акумулаторната батерия се зарежда в момента. ID. Light подава и предупреждения към водача, подкрепяйки го в потенциално опасни ситуации - водачът и пътниците получават информация и предупреждения с ярки светлинни сигнали при наличие на превозни средства в „слепите” зони или при бързо намаляване на скоростта и дистанцията до колоната пред автомобила например. Освен това ID. Light може също да допълва инструкциите на навигационната система със светлинни сигнали с препоръка водачът да се престрои в опредeлена лента преди да поеме по изхода от магистралата, или пък да свали крак от педала на газта и да се възползва от възможността да се движи икономично по инерция. Всички цветове и анимации следват внимателно композиран визуален език с приветливо излъчване и универсални, лесни за възприемане сигнали, които предоставят на водача необходимата информация без необходимост от отделяне на погледа му от пътя.

Три варианта по отношение на мощността и върхова версия с двойно предаване ID.5 GTX. Електрическото SUV купе на Volkswagen ще дебютира на пазара през 2022 година в три варианта по отношение на задвижването. Версията ID.5 Pro се задвижва от тягов електродвигател с мощност 128 кВт (174 к.с.) на задния мост, а при версията ID.5 Pro Performance, която също се задвижва от задните колела, мощността на двигателя е 150 кВт (204 к.с.). ID.5 GTX използва електрическа система за двойно предаване с по един електромотор на предния и на задния мост. Двумоторната система 4х4 развива максимална мощност от 220 кВт (299 к.с.). Флагманът на моделната фамилия ID. ускорява от 0 до 100 км/ч за 6,3 секунди и достига максимална скорост от 180 км/ч.

Комфорт и динамика. Независимо дали версията използва двигател на задния мост и задно предаване или електрическа система за двойно предаване - благодарение на тясната интеграция на управлението на задвижването и ходовата част, всички версии на ID. 5 осигуряват комфортно, динамично и безопасно удоволствие от шофирането. С помощта на функцията за избор на профил на шофиране (стандартно оборудване), водачът може да настрои работните характеристики на тяговите електродвигатели и кормилната уредба в няколко различни режима. По желание ID.5 може да бъде оборудван и с прогресивно управление с променливо в зависимост от ъгъла на отклонение на волана предавателно отношение, както и със спортна система на окачването. Предлага се и трета възможност под формата на ходова част с електронно управление на амортисьорите DCC, която разширява допълнително диапазона между комфортно пътуване и амбициозно спортно шофиране. Възможностите по отношение на диаметъра на колелата варират от 19 до 21 цола.

Автономен пробег до 520 километра. Всички варианти на задвижване на ID.5 използват голяма, подходяща за дълги пътувания акумулаторна батерия с енергиен капацитет 77 кВтч (нето). С нея версиите ID.5 Pro и ID.5 Pro Performance могат да изминат прогнозен пробег до 520 км (WLTP) с едно зареждане. Централното разположение на акумулаторния комплект под пода на каросерията осигурява нисък център на тежестта и балансирано разпределение на натоварването на предния и задния мост. Топмоделът с двумоторно електрическо двойно предаване ID.5 GTX ще разполага с прогнозиран автономен пробег от 480 километра (WLTP).

Удобно зареждане – по желание и двупосочно. We Charge е марката на Volkswagen за удобни, свързани и устойчиви решения за зареждане на електрически автомобили – без значение колко е часът или къде се намирате. We Charge има идеално решение за зареждане независимо дали сте у дома, в града или на дълго пътешествие. Моделите в гамата на новия ID. 5 могат да се зареждат от зарядна станция с променлив ток или стенен заряден модул Wallbox с мощност до 11 кВт. При използване в комбинация със система за управление на енергията в дома HEMS (Нome energy management system), стенният заряден модул ID. Charger на Volkswagen предлага различни нови функции - като зареждане през периодите с по-евтина електроенергия или използване на слънчева енергия при наличие на фотоволтаична система. След изграждането на подходяща инфраструктура, ID.5 ще даде и възможност за двупосочно зареждане у дома, превръщайки се в ефективен модул за съхранение на енергия, който ще подава обратно в домашната мрежа енергията, която не е необходима. При по-дълги пътувания моделите ID. 5 могат да се зареждат на бързозарядни станции с прав ток и мощност до 135 кВт, като за около 30 минути батерията е в състояние да зареди достатъчно енергия за изминаване на следващите 390 километра при ID.5 или 320 километра в случая на ID.5 GTX (WLTP).

Екосистема за устойчива мобилност. ID.5, който слиза от поточните линии на завода в Цвикау в Германия, се предава на европейски клиенти на марката с напълно неутрален въглероден баланс. Ако автомобилът се зарежда с помощта на зелена енергия у дома или от мрежата за бързо зареждане на IONITY, той може и да се движи с практически нулеви емисии. Volkswagen е първият автомобилен производител , който подкрепя разширяването на употребата на енергия от възобновяеми източници в голям мащаб. Компанията ще се стреми да намали въглеродните емисии на превозно средство с 40% в периода до 2030 година, а следвайки своя „път към нулата” (Way to Zero), компанията трябва да бъде климатично неутрална най-късно до 2050 година.

Трансформация по „пътя към нулата”. Целта за постигане на пълна електрификация на целия парк от нови автомобили, съчетана с новата стратегия ACCELERATE за развитие на марката, ускорява и дигиталната трансформация на компанията. С ID.5 Volkswagen прави следващата стъпка по пътя към превръщането си в софтуерно ориентиран доставчик на мобилност. При новия модел иновативните асистиращи системи и безжичната софтуерна актуализация ОТА осигурява на водачите максимален комфорт и възможно най-доброто потребителско изживяване.