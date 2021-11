Ново меле на мач на Гремио в Бразилия

BRIGA GENERALIZADA NO GRENAL NA ÍNTEGRA! PROVOCAÇÃO, EXPULSÕES E MUITA CONFUSÃO.



Teve de tudo após o apito final do GreNal. Patrick provocou o Grêmio com dois caixões com as cores do clube, e os jogadores tricolores partiram pra cima. No fim, Cortez e Patrick acabaram expulsos. pic.twitter.com/1YaX6Q4JyW