11-те Локомотив (Сф) и Берое, Камбуров води атаката на гостите

Станаха ясни стартовите състави на Локомотив (София) и Берое за двубоя от efbet Лига, който започва в 17:45 часа. Срещата между червено-черните и зелените открива 14-ия кръг в елита на родния футбол.

Локомотив (Сф) 0:0 Берое

Стартовите състави:

Локомотив (Сф): 24. Любенов, 13. Селсо, 5. Кацикас, 6. Крачунов, 4. Орачев, 44. Кацаров, 26. Милошев, 22. Семерджиев, 58. Октавио, 7. Александров, 93. Пинсон.



Берое: 33. Ганев, 2. Али, 5. Сако, 6. Цветков, 9. Камбуров, 15. Динков, 16. Мечев, 17. Даскалов, 19. Василев, 21. Лебон, 27. Тунгара.