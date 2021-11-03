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Видал: Все още има време да отида в Премиър лийг

  • 3 ноември 2021 | 21:22
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Видал: Все още има време да отида в Премиър лийг

Халфът на Интер Артуро Видал призна, че в миналото е имал възможности да заиграе в Премиър лийг, но така и не се е възползвал от тях. Въпреки това той отчете, че все още има шанс да премине в клуб от английския елит. 34-годишният чилийски национал е играл за “нерадзурите” и Ювентус в Серия А, за Байерн (Мюнхен) в Бундеслигата и за Барселона в Ла Лига, като е спечелил множество шампионски титли с тези отбори.

“В миналото съм имал възможности да играя в Премиър лийг, но в крайна сметка нищо не излезе от тях. Доволен съм от пътя, по който поех, но все още има време да играя в това първенство. Ще видим как ще се развие този сезон, какво ще се случи и какво ще бъде моето бъдеще. Но през тази година аз искам да дам всичко от себе си и да се боря за Интер”, заяви Видал по време на сесия с въпроси и отговори в своя профил в Инстаграм.

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