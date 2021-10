Байерн набира все по-сериозна скорост

🤯 WHAT A EUROLEAGUE WEEK



With the win in Berlin, we put the record to 3-4.#FCBB Topscorer

25 PTS 6 REB Hilliard

16 PTS 2 REB Weiler-Babb

13 PTS 8 REB Hunter

_________________________#FCBB #EuroLeague #BERBAY pic.twitter.com/JE53c1ndKV